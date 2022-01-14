Разделся и прыгнул с пирса: в Одессе разыскивают ночного пловца
Источник:"7 канал"
В Черное море посреди ночи прыгнул человек. Одессита, решившего поплавать, до сих пор не нашли.
Один из посетителей ресторана "Терраса" в Одессе решил поплавать 13 января вечером. Мужчина вышел на пирс, снял куртку и прыгнул в воду.
Обратите внимание В Житомире из озера извлекли тела двух пропавших накануне студентов
Ночной пловец в Одессе
Инцидент произошел на набережной Ланжерона. Весь вечер его разыскивали, но так и не нашли.
Спасатели проверили 5 тысяч квадратных метров моря вокруг, однако безрезультатно. Из-за наступления темноты, работы приостановили.
Очевидцы происшествия выложили видео в сеть, где видно, как мужчина прыгает в воду. Пользователи соцсетей предположили, что одессит был нетрезв.
В Одессе мужчина решил поплавать в Черном море ночью: смотрите видео
Тело не нашли
Как рассказал в комментарии журналистке 24 канала заместитель начальника спасательно-водолазной службы Одесского горсовета Владимир Левицкий, по состоянию на 13 часов 14 января, тело до сих пор не нашли.
Если дайвер долгое время пробыл в воде, шансы на его выживание почти нулевые. Вода в море в этот период очень холодная.
На территории пляжа нет волнорезов. Поэтому сильное подводное течение могло отнести тело дальше в море.
"Будем надеяться, что он где-то выплыл сразу после инцидента и пошел домой", – отметил чиновник.
Интересно – как правильно спасать утопленника: смотрите видео