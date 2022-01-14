Один із відвідувачів ресторану "Тераса" в Одесі вирішив поплавати 13 січня ввечері. Чоловік вийшов на пірс, зняв куртку і стрибнув у воду.
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Нічний плавець в Одесі
Інцидент трапився на набережній Ланжерона. Увесь вечір його розшукували, але так і не знайшли.
Рятувальники перевірили 5 тисяч квадратних метрів моря довкола, однак безрезультатно. Через настання темряви, роботи призупинили.
Очевидці події виклали відео в мережу, де видно, як чоловік стрибає у воду. Користувачі соцмереж припустили, що одесит був нетверезим.
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Тіло не знайшли
Як розповів у коментарі журналістці 24 каналу заступник начальника Рятувально-водолазної служби Одеської міськради Володимир Левицький, станом на 13 годину 14 січня, тіло досі не знайшли.
Якщо дайвер тривалий час пробув у воді, шанси на його виживання майже нульові. Вода у морі в цей період дуже холодна.
На території пляжу немає хвилерізів. Відтак сильна підводна течія могла віднести тіло далі в море.
"Сподіватимемось, що він десь виплив одразу після інциденту і пішов додому", – зазначив посадовець.
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