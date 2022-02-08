Разворовывание земли в Одессе: сняли часть ограничений с соратника Труханова

Высший антикоррупционный суд 8 февраля продлил меру пресечения заместителю мэра Одессы Олегу Брындаку. В этот день с него была снята часть ограничений.

Чиновник является одним из фигурантов дела о масштабном хищении земли в Одессе. Первую меру пресечения ему выбрали 4 ноября – разрешили выйти под залог 40 миллионов гривен. Однако впоследствии размер залога уменьшили до 24,9 миллионов.

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Исчезло одно из ограничений

ВАКС постановил, что теперь Брындак может свободно передвигаться по Украине. Для этого ему не нужно будет получать разрешение от правоохранителей.

Что он до сих пор должен делать:

прибывать по первому требованию к детективам НАБУ;

сообщать об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; воздерживаться от посещения помещений, используемых прокуратурой;

сдать на хранение свои загранпаспорта.

Главное об этом резонансном деле

Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 октября заявила, что правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли в Одессе. Речь идет о схемах, которые могли нанести ущерб бюджету в размере более 689 миллионов гривен.

В тот день она подписала подозрение по этому делу 5 лицам.

В их числе были Олег Брындак, мэр Одессы Геннадий Труханов, бывший главный прокурор области Олег Жученко и известный бизнесмен Владимир Галантерник. Впоследствии начались судебные заседания с избранием мер пресечений.

Всех фигурантов дела стали выпускать под залог. В большинстве случаев они пытались снизить сумму залога. Например, Труханов говорил, что у него нет 30 миллионов, которые ему назначили. Однако эти деньги заплатил за него олигарх Вадим Новинский.

Сейчас по делу уже больше полутора десятков фигурантов. Преимущественно подозреваемые являются бывшими или даже действующими чиновниками Одесского горсовета.

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