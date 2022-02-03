То есть это еще одно решение суда по делу о вероятном хищении земли в городе. Речь идет о схемах, которые, по мнению следователей, нанесли ущерб бюджету в размере более 689 миллионов гривен.

Ранее Антикоррупционный суд отклонил просьбу Брындака: вице-мэр Одессы заплатил более 24 миллионов

Какие обязательства есть у Труханова

Срок действия наложенных обязанностей продлили на несколько месяцев – до 3 апреля. По ним мэр вынужден:

прибывать по первому требованию к детективам НАБУ;

не покидать свой город без разрешения детектива, прокурора или суда;

всегда сообщать об изменении места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями, а также иными подозреваемыми производства;

воздерживаться от посещения помещений, используемых прокуратурой;

сдать на хранение свои загранпаспорта.

Главное о деле хищением земли

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли в Одессе. Она написала об этом в своем фейсбуке 6 октября. На тот момент чиновник уже подписала подозрение по этому делу 5 лицам. Среди них были не только Труханов, но и бывший главный прокурор Одесщины Олег Жученко, одесский бизнесмен Владимир Галантерник и другие.

Незадолго после первых объявлений подозрений начались судебные заседания с избраниями мер. Практически всех фигурантов дела выпускали под залог. Труханов говорил, что у него нет денег на залог, назначенный ему. Однако 30 миллионов гривен уплатил за него олигарх Вадим Новинский.