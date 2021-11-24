Когда в суде озвучили решение о мере пресечения, Новинский позвонил по телефону Труханову и предложил помощь. Он не отказался.

К теме За Труханова залог в 30 миллионов внес Новинский, – СМИ

Это я внес залог,

– сказал Новинский.

Нардеп говорит о "дружеской мотивации"

Новинский уверяет, что имеет только дружескую мотивацию, поскольку они вместе с Трухановым были в Раде 7-го созыва. Политик убеждает, что никаких бизнес-интересов в Одессе у него нет.

Он также добавил, что помогал в подобных инцидентах Михаилу Чечетову и Елене Лукаш. По мнению Новинского, в таких делах якобы есть "примеси политического преследования".