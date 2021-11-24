Когда в суде озвучили решение о мере пресечения, Новинский позвонил по телефону Труханову и предложил помощь. Он не отказался.
К теме За Труханова залог в 30 миллионов внес Новинский, – СМИ
Это я внес залог,
– сказал Новинский.
Нардеп говорит о "дружеской мотивации"
Новинский уверяет, что имеет только дружескую мотивацию, поскольку они вместе с Трухановым были в Раде 7-го созыва. Политик убеждает, что никаких бизнес-интересов в Одессе у него нет.
Он также добавил, что помогал в подобных инцидентах Михаилу Чечетову и Елене Лукаш. По мнению Новинского, в таких делах якобы есть "примеси политического преследования".
Кто такой Вадим Новинский?Это пророссийский бизнесмен и политик. Депутат от "Оппозиционного блока". Он регулярно входит в рейтинг самых богатых людей Украины от Forbes. Украинское гражданство получил в 2012 году.
Что этому предшествовало
- Одесский мэр Геннадий Труханов и еще 5 человек подозреваются в создании преступной организации.
- Злоумышленники якобы контролировали городскую власть и передавали земли общины под застройку "нужным" фирмам. Также они могли заниматься незаконной приватизацией и хищением бюджетных денег.
- На данный момент все фигуранты дела вину отрицают. Правда, одесский оппозиционный активист Михаил Кузаконь отмечал, что два работника мэрии готовы пойти на сотрудничество со следствием.
- Сам Труханов внес полную сумму залога в деле по обвинениям НАБУ и САП – более 30 миллионов гривен.