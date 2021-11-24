О том, кто именно внес деньги за мэра Одессы Геннадия Труханова, издание сообщает со ссылкой на источники в окружении Новинского.

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Залог за Труханова внес Новинский

Денежный залог за Труханова перечислили вечером 23 ноября – это 30,2 миллиона гривен. Собеседник рассказал, что деньги дал народный депутат Вадим Новинский.

Напомним, ранее стало известно, что Труханов выполнил условие, чтобы остаться на свободе, однако сделал это с опозданием в 1 день. Эту информацию 24 каналу подтвердили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда. В случае неуплаты САП потребовала бы отправить политика в СИЗО.

Справка. Вадим Новинский – пророссийский бизнесмен и политик, регулярно входит в рейтинг самых богатых людей Украины от Forbes. Является с торонником, меценатом и "диаконом" Московского патриархата. Украинское гражданство получило в 2012 году. Действующий народный депутат, представляет "Оппозиционный блок".

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