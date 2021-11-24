Про те, хто саме вніс гроші за міського голову Одеси Геннадія Труханова, видання повідомляє з посиланням на джерела в оточенні Новинського.

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Заставу за Труханова вніс Новинський

Грошову заставу за Труханова перерахували увечері 23 листопада – це 30,2 мільйона гривень. Співрозмовник видання розповів, що гроші дав народний депутат Вадим Новинський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Труханов виконав умову, аби залишитися на свободі, однак зробив це зі запізненням у 1 день. Цю інформацію 24 каналу підтвердили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду. У випадку несплати САП вимагала б відправити політика до СІЗО.

Довідка. Вадим Новинський – проросійський бізнесмен і політик, регулярно входить до рейтингу найбагатших людей України від Forbes. Є прихильником, меценатом та "дияконом" Московського патріархату. Українське громадянство отримав у 2012 році. Чинний народний депутат, представляє "Опозиційний блок".

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