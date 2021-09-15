Новинський брав участь у богослужінні не просто як прихожанин. Торік його посвятили у диякони, тож він може правити службу.
Тим часом Перепрошую, бл**ь – це я, – Кива дав уроки "ввічливості" під Радою
Новинський провів богослужіння
Богослужіння відбулося 12 вересня у російському Санкт-Петербурзі в соборі Олександро-Невської лаври. Його присвятили князю Олександру Невському. Відповідне відео літургії виклали на ютубі. У цьому релігійному дійстві нардеп Верховної Ради був не просто спостерігачем, а активним учасником: частину богослужіння він прочитав як диякон.
Новинський в ефірі російського православного телеканалу "Спас" розповідав, що його висвятили у диякони у квітні 2020 року. За його словами, зробив це глава УПЦ МП Онуфрій.
Головну роль у літургії відіграв патріарх РПЦ і друг Путіна патріарх Кирило. На відео також видно керівництво Росії, зокрема спікерку Держдуми Валентину Матвієнко. Як звернув увагу Сергій Стерненко, глава РПЦ підтримує агресію Росії на Сході України, а натомість Новинський "добре обжився в Україні як нардеп".
Кирило підтримує війну проти України, його підлеглі благословляють російських солдатів вбивати українців та деякі особисто воюють на Донбасі,
– підкреслив Стерненко.
Що відомо про Вадима Новинського?Це проросійський політик й бізнесмен, чинний нардеп Ради. Прихильник та диякон УПЦ Московського патріархату. Противник надання України Томосу. Є засновником фінансово-промислової групи "Смарт-Холдинг" і власником великого пакета компанії "Метінвест". Був членом "Партії регіонів". Новинський народився в Росії та був громадянином цієї держави. Громадянство України йому надав Віктор Янукович.
Дані з Вікіпедії
Новинський і зв'язки з Росією: головне
- Вадим Новинський неодноразово їздив до Москви і відвідував патріарха Кирила.
- За це ексрегіонал загримів до бази "Миротворця". У ній олігарха позначили як "агента впливу Російської православної церкви в Україні".
- Також політик відомий активною позицією і фінансовою підтримкою українського підрозділу Російської православної церкви – УПЦ Московського патріархату.