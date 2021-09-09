Я в першу чергу чоловік, а не нардеп, – Кива

Частину розмови народного обранця від "Опозиційної платформи – За життя" опублікував журналіст видання "Телеграф" Ян Доброносов. На ньому чути, як Кива голосно пояснює активісту, чим він займався у 2014 році. У той час біля парламенту відбувалася акція ФОПів.

До теми Насичувався духовно, формувався морально, – Кива про місце складання іспиту на адвоката

Сенс розмови політика з активістами не дуже зрозумілий. Кива більше лаявся та ображав патріотів. Коли мітингувальник зробив політику зауваження через лайливу лексику, той обурився ще більше: "Якщо тебе ображає розмова зі мною, то навіщо ти її починаєш? Я ображаю тебе свою розмовою?".

Активіст наголосив, що депутату не личить використовувати нецензурні слова.

Нічого страшного, що я депутат. Я в першу чергу чоловік. Я перепрошую, я – бл*ь,

– відповів парламентар.

У ситуацію втрутилася поліція: "Ілле Володимировичу, ходімо на засідання". Правоохоронці оточили Киву у натовпі та повели у Раду.

Кива поскандалив біля Верховної Ради: відео

Зверніть увагу! Нещодавно стало відомо, що Кива отримав ліценцію адвоката. Іспит він їздив складати аж на Закарпаття, "щоб насичуватися духовно та формуватися морально". Крім того, нардеп заявив, що хоче працювати не лише адвокатом, а й проповідником та дитячим психологом. Наразі він, мовляв, консультує безкоштовно.