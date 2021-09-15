Новинский участвовал в богослужении не просто как прихожанин. В прошлом году его посвятили в диаконы и он может служить службу.

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Новинский провел богослужение

Богослужение состоялось 12 сентября в российском Санкт-Петербурге в соборе Александро-Невской лавры. Его посвятили князю Александру Невскому. Соответствующее видео литургии выложили на ютубе. В этом религиозном действе нардеп Верховной Рады был не просто наблюдателем, а активным участником: часть богослужения он прочитал как диакон.

Новинский в эфире российского православного телеканала "Спас" рассказывал, что его посвятили в диаконы в апреле 2020 года. По его словам, сделал это глава УПЦ МП Онуфрий.

Главную роль в литургии сыграл патриарх РПЦ и друг Путина патриарх Кирилл. На видео также видно руководство России, в частности спикера Госдумы Валентину Матвиенко. Как обратил внимание Сергей Стерненко, глава РПЦ поддерживает агрессию России на Востоке Украины, а взамен Новинский "хорошо обжился в Украине как нардеп".

Кирилл поддерживает войну против Украины, его подчиненные благословляют российских солдат убивать украинцев и некоторые лично воюют на Донбассе,

– подчеркнул Стерненко.

Что известно о Вадиме Новинском? Это пророссийский политик и бизнесмен, действующий нардеп Рады. Сторонник и диакон УПЦ Московского патриархата. Противник предоставления Украине Томоса. Основатель финансово-промышленной группы "Смарт-холдинг" и владелец крупного пакета компании "Метинвест". Был членом "Партии регионов". Новинский родился в России и был гражданином этого государства. Гражданство Украины ему предоставил Виктор Янукович. Данные из Википедии

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