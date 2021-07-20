Крім того, Новинський є противником незалежності українського православ'я від РПЦ країни-агресора.

Важливо Олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс Президента, – "Схеми"

Як зазначили у базі "Миротворця", Новинський керує і фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Також нардеп відомий тим, що заперечує російську агресію.

Новинський звинувачується в розповсюдженні кремлівської пропаганди у вигляді "русского мира" від імені РПЦ в Україні,
– мовиться у повідомленні.

Новинський загримів у
Новинський загримів у "Миротворець" / Скриншот із сайту

Зауважимо, що раніше служителі у РПЦ вимагали закрити сайт "Миротворець" через "оприлюднення даних росіян".

Що відомо про сайт "Миротворець"?

Це незалежна неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти нацбезпеки України, миру та міжнародного правопорядку. На сайті регулярно публікують персональні дані "зрадників Батьківщини, бойовиків, російських військових". Відомості про них зазвичай заносять у розділ "Чистилище". У центрі наголошують, що їхня діяльність відповідає законам України та міжнародним нормативно-правовим актам.