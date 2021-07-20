Крім того, Новинський є противником незалежності українського православ'я від РПЦ країни-агресора.
Важливо Олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс Президента, – "Схеми"
Як зазначили у базі "Миротворця", Новинський керує і фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Також нардеп відомий тим, що заперечує російську агресію.
Новинський звинувачується в розповсюдженні кремлівської пропаганди у вигляді "русского мира" від імені РПЦ в Україні,
– мовиться у повідомленні.
Новинський загримів у "Миротворець" / Скриншот із сайту
Зауважимо, що раніше служителі у РПЦ вимагали закрити сайт "Миротворець" через "оприлюднення даних росіян".