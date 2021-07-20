Кроме того, Новинский является противником независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора.

Важно Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, – "Схемы"

Как отметили в базе "Миротворца", Новинский руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной вражды. Также нардеп известен тем, что отрицает российскую агрессию.

Новинский обвиняется в распространении кремлевской пропаганды в виде "русского мира" от имени РПЦ в Украине,
– говорится в сообщении.

Новинський загримів у
Новинский загремел в "Миротворец" / Скриншот с сайта

Заметим, что ранее служители в РПЦ требовали закрыть сайт "Миротворец" из-за "обнародования данных россиян".

Что известно о сайте "Миротворец"?

Это независимая неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против нацбезопасности Украины, мира и международного правопорядка. На сайте регулярно публикуют персональные данные "предателей Родины, боевиков, российских военных". Сведения о них обычно заносят в раздел "Чистилище". В центре отмечают, что их деятельность соответствует законам Украины и международным нормативно-правовым актам.