Вадим Новинський – позафракційний депутат Верховної Ради, статки якого сягають 1,4 мільярда доларів. Раніше він був членом "Партії регіонів" та фракції "Опозиційного блоку" у парламенті минулого скликання.
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"Схеми" зафіксували, як Новинський відвідував Офіс Президента
Новинський непублічно приїздив в ОП
Вадим Новинський, і це зафіксували журналісти, виїжджав із території Офісу Президента 27 травня. Він зробив це на автомобілі з номерними знаками, закріпленими за іншим транспортним засобом (їх ще називають "номерами прикриття").
- Toyota Camry виїхала з ОП і під’їхала до броньованої автівки марки Mercedes, яка стояла на Банковій із супроводом охорони. З авто Toyota вийшов Вадим Новинський – і пересів у Mercedes. Далі обидві машини поїхали з Банкової.
- Відбувалося все біля воріт до Державного управління справами, які є, як пишуть "Схеми", "таємним заїздом" до ОП.
- Mercedes цей зареєстрований на компанію Новинського. А от Toyota мала "знаки прикриття". У реєстрі автотранспортних засобів вони закріплені за іншою машиною – марки Honda.
В Офісі Президента візит Новинського підтвердили
В ОП підтвердили, що того дня Новинський приїжджав на Банкову, де зустрічався з радником керівника Офісу Михайлом Подоляком – "в рамках процесу уточнення комунікаційної стратегії щодо міжконфесійного діалогу".
Як прокоментував ситуацію сам депутат
Вадим Новинський також підтвердив зустріч на Банковій, але відмовився повідомляти подробиці.
Як правило, коли я відвідую Офіс Президента чи якісь інші місця, Кабінет Міністрів чи міністерства... Ну, є якісь речі, які напоказ не робляться, і про них говорити не можна,
– сказав він.
Також Новинський пояснив, чому їхав на авто з "номерами прикриття": "Я ні від кого не переховуюсь. Я просто приїхав з товаришем – і потім на цій машині виїхав. Ось і все". В Офісі Президента щодо цього коментарів не мали.
Непублічний візит Новинського в ОП – це "не порушення чинної політики"
Позафракційний народний депутат Вадим Новинський – восьмий у списку найбагатших українців у рейтингу журналу Forbes, опублікованому у 2021 році. Торік його статки оцінили у 810 мільйонів доларів, а цьогоріч – у 1,4 мільярда.
- Буквально за тиждень до непублічного візиту Новинського президент Зеленський під час пресконференції вкотре наголосив, що держава тримає курс на деолігархізацію.
- Згодом на сайті Ради з'явився відповідний законопроєкт, нині багато обговорюваний громадськістю. У ньому вказано, що посадовці мають звітувати про зустрічі з олігархами.
Законопроєкт ще не став законом, але державна політика у цій сфері – відома. Однак в Офісі Президента не вважають, що у візиті до них Новинського було щось не так.
На вказаній зустрічі не було осіб, які уповноважені на ухвалення державних рішень, тому підстав для будь-яких припущень щодо порушень чинної політики немає,
– заявили там.
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