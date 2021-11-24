Про це журналістам 24 каналу повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

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Варто зазначити, що у понеділок, 22 листопада, минув термін, протягом якого одеський очільник мав внести заставу в 30 мільйонів гривень, встановлену для нього ВАКС.

Тим не менш, Труханов все ж таки сплатив повну суму, хоч і зі запізненням на добу.

Заставу міг внести Новинський

ЗМІ писали, що грошову заставу за Труханова міг внести Вадим Новинський. Один із чиновників мерії Одеси пояснив, що у випадку несплати САП вимагала б відправити політика до СІЗО.

Наразі у міського голови запобіжний захід передбачав тільки грошову заставу. Хоча прокуратура просила призначити Труханову тримання під вартою з правом вийти під 120 мільйонів.

Зверніть увагу! ВАКС 17 листопада розглядала клопотання Труханова, який просив змінити запобіжний захід, щоб не сплачувати 30 мільйонів гривень. Проте, суму залишили незмінною.

"Одеська справа": що відомо