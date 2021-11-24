Об этом журналистам 24 канала сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.
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Стоит отметить, что в понедельник, 22 ноября, истек срок, в течение которого одесский глава должен был внести залог в 30 миллионов гривен, установленный для него ВАКС.
Тем не менее Труханов все же уплатил полную сумму, хоть и с опозданием на целые сутки.
Залог мог внести Новинский
СМИ писали, что денежный залог за Труханова мог внести Вадим Новинский. Один из чиновников мэрии Одессы пояснил, что в случае неуплаты САП требовала бы отправить политика в СИЗО.
Сейчас у городского главы мера пресечения предусматривала только денежный залог. Хотя прокуратура просила назначить Труханову содержание под стражей с правом выйти под 120 миллионов.
"Одесское дело": что известно
- Труханова и еще 15 фигурантов подозревают в создании преступной организации.
- Она якобы контролировала городскую власть и передавала земли общины под застройку "нужным" фирмам и занималась незаконной приватизацией и хищением бюджетных средств.
- Все фигуранты уголовного производства сейчас свою вину отрицают.