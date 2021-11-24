Этот залог Труханов должен был заплатить в рамках так называемого "одесского дела". Но есть нюанс: 5 суток, которые суд определил для внесения денег, уже прошли.
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Что будет с Трухановым и решением суда по нему
Одесские журналисты узнали в муниципалитете, что залог за мэра города Геннадия Труханова может внести Вадим Новинский. Однако не понятно, когда это произойдет.
- Дело в том, что залог должны были внести до конца суток 23 ноября – именно тогда истекал определенный судом срок в 5 суток.
- Как известно из сообщения Высшего антикоррупционного суда Украины, деньги не уплачены.
- Следовательно, ВАКС будет выбирать Труханову новую меру пресечения.
Тут требуется тонкий расчет. 30 миллионов – это сейчас, но уже завтра или послезавтра Специализированная антикоррупционная прокуратура потребует отправить Труханова в СИЗО,
– сказал журналистам один из чиновников мэрии.
У городского головы мера пресечения предусматривала лишь денежный залог. Так решил ВАКС, хотя прокуратура просила назначить Труханову заключение под стражей с правом выйти под залог в 120 миллионов.
Вероятно, новое обращение САП к суду будет схожим по содержанию.
В принципе, можно дождаться ареста, а затем Новинский внесет деньги, и Труханов получит ореол мученика, а он политически полезен. Но не факт, что у Вадима Владиславовича будет такая сумма,
– уточнил источник.
Кто такой Вадим НовинскийВадим Новинский – пророссийский бизнесмен и политик, регулярный фигурант рейтинга самых богатых людей Украины от Forbes, ревностный поклонник Московского патриархата. Гражданин Украины с 2012 года. Действующий народный депутат, внефракционный, представляет "Оппозиционный блок".
Кратко о содержании "одесского дела"
- Геннадия Труханова и еще 15 фигурантов подозревают в создании преступной организации.
- Она якобы контролировала городские власти и передавала земли общины под застройку "нужным" фирмам.
- А еще и занималась незаконной приватизацией и хищением бюджетных средств.
- Все подозреваемые вину отрицают.