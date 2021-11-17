Речь идет о громком деле относительно вероятного хищения земли в Одессе. По мнению следователей, мэр был участником схемы, которая нанесла ущерб бюджету в размере более 689 миллионов гривен.

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Назвал цирком

На заседании мэр был не единственным, кто хотел изменить размер залога. Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили увеличить сумму до 120 миллионов.

Зачем устраивать этот цирк вместо нормального расследования. Это была непосильная сумма. Где я возьму 120 или 30 миллионов,

– спросил Труханов на заседании.

Он добавил, что возможность заключения под стражу "просто бессмысленна". Мол, стоило просто попросить его прийти и все выяснять.

Кратко об этом деле