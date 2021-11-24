Це я вніс заставу,

– сказав Новинський.

Новинський запевняє, що має лише дружню мотивацію, оскільки вони разом з Трухановим були у Раді 7 скликання. Політик переконує, що ніяких бізнес-інтересів в Одесі не має.

Він також додав, що також допомагав у подібних інцидентах Михайлу Чечетову та Олені Лукаш. На думку Новинського, у таких справах нібито є "домішки політичного переслідування".