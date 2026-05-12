Плитка провалилась прямо под ногами: в Одессе 10-летняя девочка упала на 4 метра под землю

В Одессе 10-летняя девочка во время прогулки провалилась под тротуарную плитку и оказалась в глубокой яме. Глубина провала составляла около 4 метров, что создавало опасность повторного обвала.

Спасатели оперативно прибыли на место и достали ребенка на поверхность. Об этом пишет ГСЧС.

Что известно об инциденте?

По предварительным данным, глубина провала достигала около 4 метров, что создавало серьезную угрозу для жизни ребенка из-за риска дальнейшего обвала грунта или конструкций тротуара. Неравнодушные прохожие сразу среагировали на происшествие и пытались помочь девочке, однако самостоятельно достать ее не решились из-за опасности повторного обвала.

Очевидцы оставались на безопасном расстоянии и поддерживали ребенка словами, чтобы она не паниковала до прибытия спасателей. На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые организовали операцию и подняли девочку на поверхность.

Все время с ребенком на связи находился ее отец, который впоследствии поблагодарил спасателей за быструю и профессиональную помощь. После спасения девочку осмотрели медики. Врачи сообщили, что ее жизни ничего не угрожает, однако ребенок находится под наблюдением.

Место инцидента / Фото ГСЧС

