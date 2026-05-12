Рятувальники оперативно прибули на місце та дістали дитину на поверхню. Про це пише ДСНС.

Що відомо про інцидент?

В Одесі стався небезпечний інцидент, унаслідок якого 10-річна дівчинка провалилася під тротуарну плитку під час прогулянки та опинилася в глибокій ямі.

За попередніми даними, глибина провалу сягала близько 4 метрів, що створювало серйозну загрозу для життя дитини через ризик подальшого обвалу ґрунту або конструкцій тротуару. Небайдужі перехожі одразу зреагували на подію та намагалися допомогти дівчинці, однак самостійно дістати її не наважилися через небезпеку повторного обвалу.

Очевидці залишалися на безпечній відстані та підтримували дитину словами, щоб вона не панікувала до прибуття рятувальників. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС, які організували операцію та підняли дівчинку на поверхню.

Увесь час з дитиною на зв’язку перебував її батько, який згодом подякував рятувальникам за швидку та професійну допомогу. Після порятунку дівчинку оглянули медики. Лікарі повідомили, що її життю нічого не загрожує, однак дитина перебуває під наглядом.

Місце інциденту / Фото ДСНС

