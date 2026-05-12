Спасатели оперативно прибыли на место и достали ребенка на поверхность. Об этом пишет ГСЧС.
Что известно об инциденте?
В Одессе произошел опасный инцидент, в результате которого 10-летняя девочка провалилась под тротуарную плитку во время прогулки и оказалась в глубокой яме.
По предварительным данным, глубина провала достигала около 4 метров, что создавало серьезную угрозу для жизни ребенка из-за риска дальнейшего обвала грунта или конструкций тротуара. Неравнодушные прохожие сразу среагировали на происшествие и пытались помочь девочке, однако самостоятельно достать ее не решились из-за опасности повторного обвала.
Очевидцы оставались на безопасном расстоянии и поддерживали ребенка словами, чтобы она не паниковала до прибытия спасателей. На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые организовали операцию и подняли девочку на поверхность.
Все время с ребенком на связи находился ее отец, который впоследствии поблагодарил спасателей за быструю и профессиональную помощь. После спасения девочку осмотрели медики. Врачи сообщили, что ее жизни ничего не угрожает, однако ребенок находится под наблюдением.
Место инцидента / Фото ГСЧС
Что известно о других несчастных случаях с детьми?
В Тернопольской области 17 апреля малолетний ребенок погиб из-за несчастного случая. 4-летний мальчик утонул в пруду недалеко от своего дома. Мать погибшего была на работе, бабушка находилась в доме, а дедушка возился на огороде. Малыш же остался во дворе, но побежал к водоему, который расположен за пределами двора, примерно в 100 метрах от дома.
В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик с инвалидностью, а мать не обращалась за помощью к местным властям. Городской совет отметил, что мать была дееспособна и не ограничена в своих правах, и событие является большой трагедией для общества.
1 мая в поселке Клавдиево-Тарасово Киевской областии 12-летний мальчик получил травмы из-за взрыва гранаты, которую он нашел в подсобном помещении. Отца мальчика задержали за незаконное хранение боеприпасов, поскольку во время обыска нашли корпуса гранат "РГД-5" и "Ф-1" и взрыватель "УЗРГМ-2".
В Харькове 10 августа трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа, но осталась невредимой благодаря падению на кондиционер. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, достали ребенка и передали его родителям после осмотра медиков.