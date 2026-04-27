Корабль заходил в одесский порт: Россия ударила дронами по судну

Во время атаки "Шахедами" 27 апреля россияне сильно обстреляли Одессу. Под удар в очередной раз попали порты в Одесской области.

Было попадание по судну – снова под иностранным флагом. И удар и по грузовому терминалу. Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Какие последствия ударов по портам 27 апреля?

Оккупанты ударили по торговому судну RAMCO под флагом Науру. Оно как раз двигалось по Украинскому морскому коридору. К счастью, повреждения были незначительные, экипаж потушил пожар.

В Министерстве развития общин и территорий Украины добавили, что никто не пострадал. Удар по судну произошел, когда оно входило в одесский порт.

Справка. Науру – это самое маленькое островное государство мира. Оно даже не имеет столицы.



Повреждения в портах Одесской области 27 апреля 2026 / Фото Министерство развития общин и территорий Украины

Порты Большой Одессы снова под ежедневными атаками врага. В ночь на 27 апреля враг в очередной раз нанес удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы и объектах, обеспечивающих работу Украинского морского коридора. В результате атаки поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, возникли локальные возгорания, которые оперативно ликвидированы соответствующими службами,

– говорится в сообщении.

В АМПУ отметили: ежедневные атаки России на украинские порты непосредственно угрожают безопасности международного судоходства и глобальной продовольственной стабильности. Но Украинский морской коридор продолжает работу, несмотря на системное давление. Украина обеспечивает непрерывность экспорта и логистики.

Контекст. Украинский морской коридор появился после того, как Россия сорвала "зерновую сделку". В отличие от зернового коридора, ним перевозят не только зерно.

Какие последствия атаки на Одессу сегодня?

В городе есть пострадавшие. Среди них и дети, самому младшему – год.

Россия снова била по домам в историческом центре. Повреждены отель и фуникулер, склады.