В результате вражеского обстрела пострадали 11 человек, среди них – 10-летняя девочка и годовалый малыш.

Какие последствия массированной атаки БпЛА на Одессу?

По данным прокуратуры, в результате атаки разрушены два этажа в 4-этажном жилом доме, поврежден 15-й этаж 24-этажки, крыша 8-этажного жилого дома, 2 частных домовладения.

Также повреждены 5 автомобилей.

У ГСЧС добавили, что возникло также возгорание отеля. Огонь охватил и недействующий магазин и сооружения одесского фуникулера.

По словам главы ГВА Сергея Лысака, в результате ночной вражеской атаки больше всего пострадал Приморский район города. Всего повреждено 175 окон и 12 квадратных метров кровли в 13 жилых домах и гостинице.

К слову, оккупанты в очередной раз нанесли удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы и объектах, обеспечивающих работу Украинского морского коридора. Поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, произошли локальные возгорания. Также во время движения по морскому коридору было атаковано торговое судно RAMCO под флагом Науру.

Ночная атака России на Украину 27 апреля: куда еще бил враг

В ночь на 27 апреля противник запустил по Украине 94 дрона. Среди них примерно 60 – это "Шахеды". По состоянию на 09:00 силы ПВО обезвредили 74 вражеских БпЛА. К сожалению, произошли попадания 20 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 11 локациях.

С вечера 26 апреля под ударами россиян находилась Сумщина.

В Шосткинской общине разрушены частный жилой дом, нежилые помещения. Погибла женщина.

В Середино-Будской, Есманьской громадах разрушены частные домовладения.

В Роменской общине повреждения получили админздания, учреждение здравоохранения, магазин, частные жилые дома, автомобили. Пострадала 58-летняя женщина.

В Сумской громаде враг бил по частным жилым домам, автомобилям и объектам инфраструктуры. За медицинской помощью обратились женщины 34 и 53 лет.

В Великописаревской громаде оккупанты ударили по частному жилому дому.