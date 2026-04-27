Детали рассказали в Воздушных силах. Враг атаковал несколько регионов Украины.

Сколько дронов сбила ПВО сегодня?

В целом Россия запустила 94 ударных дрона, около 60 из них – "Шахеды". Беспилотники запускали из Курска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 74 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Какие последствия российских ударов ночью и утром 27 апреля?

В Одессе повреждены жилые дома, а также отель, фуникулер и склады. Есть пострадавшие. Также Россия в очередной раз ударила по припортовой инфраструктуре – атаковано торговое судно и энергетический объект на территории грузового терминала.