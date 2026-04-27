Деталі розповіли в Повітряних силах. Ворог атакував декілька регіонів України.

Скільки дронів збила ППО сьогодні?

Загалом Росія запустила 94 ударні дрони, близько 60 із них – "Шахеди". Безпілотники запускали з Курська, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– мовиться в дописі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Які наслідки російських ударів уночі та зранку 27 квітня?

В Одесі пошкоджено житлові будинки, а також готель, фунікулер і склади. Є постраждалі. Також Росія вкотре вдарила по припортовій інфраструктурі – атаковано торгівельне судно та енергетичний об'єкт на території вантажного термінала.