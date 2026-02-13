Террор Одесской области усиливается: Братчук рассказал, к чему стремятся россияне
- Россия продолжает ежедневные атаки по Одессе, целью которых являются гражданские объекты и инфраструктура, в частности жилые дома, энергетические мощности.
- Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отмечает необходимость усиления противовоздушной обороны на юге Украины из-за регулярных ночных атак врага.
Россия продолжает ежедневные атаки по Одессе и области. Враг всегда усиливает террористическую составляющую, когда не имеет успехов на фронте и именно так хочет получить преимущества.
Уже давно понятно, что Кремль не достигнет своих целей на Юге, поэтому хочет повлиять на украинцев через геноцидные обстрелы. Таким мнением с 24 Каналом поделился представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что Одесса постоянно под ударом врага.
Россия намеренно атакует гражданские дома
"Одесса не сдается и Путин ничего не может с этим сделать, соответственно усиливает террористическую составляющую, хотя непонятно куда еще дальше. Под ударом портовая инфраструктура, припортовая, энергетическая, критическая, а теперь еще и атаки врага по жилой застройке", – рассказал Сергей Братчук.
Можем вспомнить, что раньше враг запускал "Шахеды", "Герани" на высоте 2000 метров, потом они делали резкое пике и наносили удар. Теперь тактика изменилась, оккупанты перешли к открытому терроризму. Они запускают воздушные цели очень низко, чтобы дроны попали в верхние этажи многоквартирных домов.
Атака, которая состоялась в ночь с 12 на 13 февраля, не отличалась тактикой. Еще пострадала энергетическая инфраструктура, люди. Есть погибшие, тяжелораненые, удар принес очень много разрушений. Все это укладывается в общую тактику России: на фронте идут медленные продвижения, подтягивание сил, а в это время оккупанты терроризируют мирные города.
"Вопросы противодействия, противовоздушной обороны – являются ключевыми для юга нашего государства. Нам нужно усиление соответствующими средствами, потому что воздушные цели летят к нам каждую ночь в немалом количестве", – отметил Сергей Братчук.
Обратите внимание! Одесса до сих пор приходит в себя от страшной атаки в ночь на 13 декабря. Тогда Россия атаковала город "Кинжалами". Это был самый мощный удар за все время войны. До сих пор в Одессе действуют аварийные отключения, очень много людей остались без отопления и водоснабжения.
Наконец стоит напомнить, что наши военные постоянно стоят на позициях, отражают вражеские атаки днем и ночью, в воздухе и на суше. К тому же спасатели, энергетики работают круглосуточно. Они выполняют свою работу в сверхсложных условиях, в сильный снег и мороз.
Что известно об атаках врага на Одессу?
Россияне систематически обстреливали Одессу в течение февраля. Под удар беспилотников 4 февраля попали гражданские и промышленные объекты сразу в трех районах города. Пострадало более 20 домов, к сожалению, есть 5 раненых людей.
Уже через несколько дней враг атаковал город снова, а целью выбрал подстанции и линии электропередач. Атомные станции из-за повреждения снизили мощность генерации электроэнергии. В целом без света остались почти 60% потребителей, в городе ввели жесткие ограничения электроснабжения.
В ночь на 13 февраля оккупанты ударили дронами, погиб человек. Целью врага снова стали жилые кварталы, энергетические мощности, промышленные, портовые объекты. В частности возник пожар на складах с минеральными удобрениями, там сгорели автомобили и несколько грузовых вагонов.