Россия совершила атаку на Одесскую область с помощью дронов: в городе произошел пожар
Враг продолжает терроризировать Украину ударными дронами. Вечером 9 июля в Одесской области произошло возгорание в нежилом здании.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
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Что известно о пожаре в Одесской области?
Кипер сообщил, что в результате вражеского обстрела известно о возгорании на территории одного из промышленных предприятий Одесской области. На месте продолжаются работы по тушению пожара.
К тушению привлечены все необходимые службы, которые продолжают работать над локализацией и устранением последствий вражеской атаки,
– заявил глава Одесской ОГА.
По состоянию на 22:45 9 июля информации о погибших и пострадавших нет.
Российские удары по Украине
В среду, 8 июля, враг цинично нанес удар по Харькову. Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки ранения получили четверо детей.
В тот же день вражеские войска запустили по Киеву ударные дроны. Есть пострадавшие и погибшие.