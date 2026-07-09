Россия совершила атаку на Одесскую область с помощью дронов: в городе произошел пожар

Враг продолжает терроризировать Украину ударными дронами. Вечером 9 июля в Одесской области произошло возгорание в нежилом здании.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

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Что известно о пожаре в Одесской области?

Кипер сообщил, что в результате вражеского обстрела известно о возгорании на территории одного из промышленных предприятий Одесской области. На месте продолжаются работы по тушению пожара.

К тушению привлечены все необходимые службы, которые продолжают работать над локализацией и устранением последствий вражеской атаки,

– заявил глава Одесской ОГА.

По состоянию на 22:45 9 июля информации о погибших и пострадавших нет.

Российские удары по Украине

В среду, 8 июля, враг цинично нанес удар по Харькову. Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки ранения получили четверо детей.

В тот же день вражеские войска запустили по Киеву ударные дроны. Есть пострадавшие и погибшие.