Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Каковы последствия российского удара по Харькову?

В 08:59 Терехов сообщил о попадании вражеского БПЛА по АЗС в Киевском районе. В результате удара на месте возник масштабный пожар.

Впоследствии оккупанты провели атаку на Немышлянский район. Враг нанес ракетный удар по городу. По состоянию на 10:05 известно о 20 раненых в результате российских ударов.

К сожалению, два человека погибли.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки ранения получили трое детей: 14, 16 и 17 лет.

Что еще известно об атаках оккупантов на Харьков?

В Харькове утром 6 июля зафиксировали попадание российского ударного беспилотника в Киевском районе.

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что специалисты приступили к установлению всех обстоятельств атаки и оценке ее последствий.

Российские войска продолжают проводить атаки на Харьков беспилотниками. 5 июля вражеский дрон типа "Молния" нанес удар по автозаправочной станции в Индустриальном районе города.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов добавил, что в результате обстрела 60-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Ей оказали медицинскую помощь на месте.