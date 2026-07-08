Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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Які наслідки російського удару по Харкову?
О 08:59 Терехов повідомив про влучання ворожого БпЛА по АЗС у Київському районі. Внаслідок удару на місці виникла масштабна пожежа.
Згодом окупанти атакували Немишлянський район. Ворог завдав ракетного удару по місту. Станом на 10:05 відомо про 20 поранених через російські удари.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
На жаль, дві людини загинули.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки поранень зазнали троє дітей: 14, 16 та 17 років.
Що ще відомо про атаки окупантів по Харкову?
У Харкові вранці 6 липня зафіксували влучання російського ударного безпілотника в Київському районі.
Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що фахівці почали встановлювати усі обставини атаки та оцінювати її наслідки.
Російські війська продовжують атакувати Харків безпілотниками. 5 липня ворожий дрон типу "Молнія" завдав удару по автозаправній станції в Індустріальному районі міста.
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали медичну допомогу на місці.