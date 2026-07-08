Об этом сообщили в полиции.
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Каковы последствия российской атаки?
Около 07:00 оккупанты провели атаку Херсона беспилотником. Оккупанты сознательно направили дрон типа "FPV" на маршрутный автобус в микрорайоне Шуменский.
В результате атаки ранения получили 7 человек. К сожалению, одна женщина погибла. Медики в настоящее время оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Военнослужащие страны-агрессора совершили очередной преднамеренный акт террора против мирных жителей Херсона,
– заявили в полиции.
Когда еще враг совершил атаку на Херсон?
4 июня российские войска провели атаку на автомобиль скорой медицинской помощи на территории одной из больниц Днепровского района Херсона. В результате атаки пострадали трое медицинских работников.
Удары по медикам являются очередным военным преступлением России и направлены на то, чтобы лишить жителей Херсона возможности получать неотложную помощь.
Во время российской атаки на Херсон 27 мая в течение нескольких часов Корабельный район города дважды подвергался ударам. К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб мужчина, а его семья получила тяжелые ранения.