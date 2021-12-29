Селфи почти стоило жизни: в Одесской области 3 подростка провалились под лед

Трое парней едва не утонули в селе Корсунцы Одесской области. Подростки хотели сделать фотографию на льду.

Друзья решили сделать селфи на местном пруду. Поверхность водоема как раз замерзла.

Обратите внимание На Кировоградщине двое детей провалились под лед и утонули

Ребята провалились под лед

Однако как только ребята встали на лед, он треснул. Подростки в возрасте от 11 до 14 лет оказались в ледяной воде.

До берега было не очень далеко, поэтому детям удалось выбраться из воды самостоятельно. Сразу после этого они пришли к местной жительнице и обратились за помощью.

Женщина вызвала скорую помощь и полицию. К счастью, ребята не пострадали и обошлись переохлаждением.

Родителей привлекут к ответственности

Всех троих подростков вернули домой. Полицейские составили административные протоколы на их родителей.

Взрослых привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Им разъяснили, что дети могли серьезно пострадать, поэтому им стоит рассказывать о правилах безопасности у воды.

Правила спасения из ледяной воды

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, как вести себя, если человек провалился под лед. Есть несколько советов, которые помогут выбраться из ледяного водоема как можно быстрее.

Первым делом нужно проверить толщину льда, прежде чем на него становиться. Делать это лучше в спасательных жилетах и соблюдать дистанцию в 5 метров от другого идущего.

Если лед таки треснул, главное – не паниковать. Следует помнить следующие правила:

двигаться по льду на животе, если выбираться удается по течению;

перевернуться на спину, если выбираться приходится против течения;

не пытаться подняться и встать на ноги – это только увеличит риск снова уйти под лед.

Наиболее оптимальный способ – ползти по льду. Лучше иметь с собой ветку, куртку или другую вещь, что поможет удержаться на воде и удержать других.

Важно – как спастись из-под льда: смотрите видео