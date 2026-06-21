Унесло в открытое море на надувном круге: в Одесской области уже третьи сутки ищут 10-летнюю Софию

19 июня в селе Сичавка Одесской области в море пропала 10-летняя София Потёмкина. Её поиски продолжаются уже третий день.

По предварительным данным, София вместе с прабабушкой пошла купаться в море на стихийном пляже, где отдых запрещен. Об этом сообщили в полиции.

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Что известно об исчезновении 10-летней девочки в Одесской области?

Из-за сильного течения девочку на надувном круге унесло в открытое море. Прабабушка пыталась спасти ребёнка, но не смогла. В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по факту пропажи без вести.

21 июня в ГСЧС сообщили , что поиски Софии продолжаются. Всего с начала поисковых работ обследовано 6 километров побережья, 210 гектаров надводной поверхности и 4,5 гектара морского дна.

К поискам привлечены водолазы, спасатели, психологи и специалисты по беспилотным системам.

Поиски 10-летней Софии продолжаются / Фото ГСЧС

ГСЧС в очередной раз подчеркнула, что отдых на стихийных пляжах строго запрещен. В ведомстве пояснили, что такие места могут казаться безопасными, но на самом деле представляют серьезную угрозу. Там отсутствуют спасательные посты, а побережье, дно и песок не проверены, что значительно повышает риск несчастных случаев. Использование надувных плавсредств в таких условиях особенно опасно.

Напомним, что ранее мы писали о поисках двух малолетних братьев в селе Колки Ровенской области, которые пропали 5 апреля. В тот же день в водоеме нашли тело младшего, 3-летнего мальчика. Поиски старшего, 4-летнего брата, продолжались еще 10 дней. В них принимали участие спасатели, полиция, волонтеры и кинологи, также использовались дроны, эхолоты и лодки. Всего было обследовано около 224 гектаров территории и акватории реки Горынь.

15 апреля тело ребенка обнаружили примерно в километре от места исчезновения, его подняли из воды спасатели.