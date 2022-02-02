Сокрушительный пожар в Одессе: пожарные спасли 2 взрослых и 14-летнего ребенка – фото с события
Источник:ГСЧС в Одесской области
На улице Академика Филатова в Одессе произошел масштабный пожар. Из огня были эвакуированы 7 человек.
По информации одесских спасателей, пожар возник в 3 часа ночи 2 февраля. Огонь загорелся в квартире 5-этажного дома в Малиновском районе.
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Пожар в Одессе
Загорелись вещи в доме на 3 этаже, однако эвакуировать людей пришлось из всего здания. Со временем огонь охватил балконы на 3, 4 и 5 этажах.
Пожарные вывели из дома 7 человек, среди них было 2 детей. Из горящего жилья 54-летнего отца с 14-летней дочерью, а также 55-летнюю женщину.
В жилом доме на Филатова в Одессе возник пожар / Фото ГСЧС Одесской области
Известно, что к медикам обратились 4 человека, в том числе 2 ребенка. Их госпитализировали в медицинские учреждения города.
Приблизительно через час пожар взяли под контроль и ликвидировали. Огонь уничтожил имущество на площади 42 квадратных метра.
Причины пожара
Как пояснили журналистке 24 канала в пресс-службе ГСЧС Одесской области, на месте работала опытно-испытательная лаборатория. Специалисты установили, что пожар вызвал окурок.
Владелец квартиры на 3 этаже дома курил в постели. Сам мужчина не пострадал, однако его соседи отравились угарным газом.
Состояние пострадавших
По информации издания "Думская", первыми в Одесскую городскую больницу №10 попали три человека. Женщина 32 лет, ее муж 35 лет и их 54-летний сосед.
4 человека отравились угарным газом во время масштабного пожара в Одессе / Фото "Думской"
Заведующий отделением ожогов и политравмы больницы №10 Александр Ставратий сообщил, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Все они отравились продуктами горения и проходят кислородную терапию.
Другого пострадавшего с аналогичным диагнозом направили в городскую больницу №11 в Одессе. Двое детей, пострадавших в пожаре, находятся в Одесской областной детской больнице.
Что известно о состоянии пострадавших в одесском пожаре: смотрите видео