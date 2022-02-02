Сокрушительный пожар в Одессе: пожарные спасли 2 взрослых и 14-летнего ребенка – фото с события

На улице Академика Филатова в Одессе произошел масштабный пожар. Из огня были эвакуированы 7 человек.

По информации одесских спасателей, пожар возник в 3 часа ночи 2 февраля. Огонь загорелся в квартире 5-этажного дома в Малиновском районе.

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Пожар в Одессе

Загорелись вещи в доме на 3 этаже, однако эвакуировать людей пришлось из всего здания. Со временем огонь охватил балконы на 3, 4 и 5 этажах.

Пожарные вывели из дома 7 человек, среди них было 2 детей. Из горящего жилья 54-летнего отца с 14-летней дочерью, а также 55-летнюю женщину.

В жилом доме на Филатова в Одессе возник пожар / Фото ГСЧС Одесской области

Известно, что к медикам обратились 4 человека, в том числе 2 ребенка. Их госпитализировали в медицинские учреждения города.

Приблизительно через час пожар взяли под контроль и ликвидировали. Огонь уничтожил имущество на площади 42 квадратных метра.

Причины пожара

Как пояснили журналистке 24 канала в пресс-службе ГСЧС Одесской области, на месте работала опытно-испытательная лаборатория. Специалисты установили, что пожар вызвал окурок.

Владелец квартиры на 3 этаже дома курил в постели. Сам мужчина не пострадал, однако его соседи отравились угарным газом.

Состояние пострадавших

По информации издания "Думская", первыми в Одесскую городскую больницу №10 попали три человека. Женщина 32 лет, ее муж 35 лет и их 54-летний сосед.

4 человека отравились угарным газом во время масштабного пожара в Одессе / Фото "Думской"

Заведующий отделением ожогов и политравмы больницы №10 Александр Ставратий сообщил, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Все они отравились продуктами горения и проходят кислородную терапию.

Другого пострадавшего с аналогичным диагнозом направили в городскую больницу №11 в Одессе. Двое детей, пострадавших в пожаре, находятся в Одесской областной детской больнице.

Что известно о состоянии пострадавших в одесском пожаре: смотрите видео