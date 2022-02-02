Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян. Женщина внезапно скончалась 1 февраля.

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Не стало Татьяны Рыжиковой

В Одессе главный врач городской детской больницы №2 вспоминают только самыми теплыми словами. Коллеги говорят, что она была настоящим профессионалом и врачом Бога.

"В детской больнице, которую она возглавляла, всегда царили тепло, добро и уют", – подчеркнул Левон Никогосян.

Врач много лет проработала в сфере педиатрии и своими действиями показывала, как любит эту профессию.

Забота о детях, их здоровье и благополучии, улучшение качества медицинской помощи всегда были самым высоким смыслом жизни Татьяны Ивановны,

– подчеркнули коллеги врача.

Что известно о директоре Одесской больницы

Известно, что Татьяна Рыжикова окончила медицинский институт. Работала сначала участковым врачом-педиатром и прошла карьерный путь вплоть до главы детской больницы в Одессе.



Умерла директор детской больницы в Одессе / Фото департамента здравоохранения

По информации департамента здравоохранения Одесского горсовета, в медицинской сфере Татьяна Ивановна работала 43 года. Последние 16 лет – в должности директора городской детской больницы №2, где создала современное отделение реанимации новорожденных.

"Татьяна Ивановна Рыжикова пользовалась неизменным уважением и любовью среди коллег и пациентов как высокопрофессиональный специалист и добрый, порядочный, отзывчивый человек, который отдавал все свое время и все сердце любимому делу", –добавили в департаменте здравоохранения.

Ситуация с COVID-19 в Украине

За сутки 1 февраля в Украине зафиксировали более 35 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 4,3 тысячи пациентов, умерли 204 человека. Выздоровели 9,8 тысячи человек.



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Больше всего новых случаев инфицирования COVID-19 выявили во Львовской области – почти 3 тысячи. На втором месте – Киев, где зафиксировали почти 2,5 тысяч случаев.

Текст публикации в фейсбуке:

"Большое горе для всего города

Не стало Рыжиковой Татьяны Ивановны – главного врача городской детской больницы №2

Татьяна Ивановна была одним из лучших специалистов, настоящим профессионалом своего дела, врачом от Бога. Долгие годы проработала во благо одесской медицины в самой сложной её части – педиатрии.

В детской больнице, которую она возглавляла – всегда царили тепло, добро и уют. За долгие годы работы Татяьна Ивановна делом доказывала, насколько сильно можно любить свою профессию.

Приношу искрение соболезнование всем родным и близким Татьяны Ивановны.

Вечная память!

Большое спасибо за все!"