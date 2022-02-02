Про це повідомив виконувач обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян. Жінка раптово померла 1 лютого.

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Не стало Тетяни Рижикової

В Одесі головну лікарку міської дитячої лікарні №2 згадують лише найтеплішими словами. Колеги кажуть, що вона була справжнім професіоналом та лікарем від Бога.

"У дитячій лікарні, яку вона очолювала, завжди панували тепло, добро та затишок", – наголосив Левон Нікогосян.

Лікарка багато років пропрацювала в сфері педіатрії та своїми діями показувала, як любить цю професію.

Турбота про дітей, їх здоров'я та добробут, покращення якості медичної допомоги завжди були найвищим сенсом життя Тетяни Іванівни,

– підкреслили колеги лікарки.

Що відомо про директорку Одеської лікарні

Відомо, що Тетяна Рижикова закінчила медичний інститут. Працювала спершу дільничним лікарем-педіатром і пройшла кар'єрний шлях аж до очільниці дитячої лікарні в Одесі.



Померла директорка дитячої лікарні в Одесі / Фото департаменту охорони здоров'я

За інформацією департаменту охорони здоров'я Одеської міськради, в медичній сфері Тетяна Іванівна працювала упродовж 43 років. Останні 16 років – на посаді директорки міської дитячої лікарні №2, де створила сучасне відділення реанімації новонароджених.

"Тетяна Іванівна Рижикова користувалася незмінною повагою та любов'ю серед колег та пацієнтів як високопрофесійний фахівець та добра, порядна, чуйна людина, яка віддавала весь свій час та все серце улюбленій справі", – додали в департаменті охорони здоров'я.

Ситуація з COVID-19 в Україні

За добу 1 лютого, в Україні зафіксували понад 35 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Госпіталізували 4,3 тисячі пацієнтів, померли 204 особи. Одужали 9,8 тисячі людей.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Найбільше нових випадків інфікування COVID-19 виявили у Львівській області – майже 3 тисячі. На другому місці – Київ, де зафіксували майже 2,5 тисячі випадків.

Текст публікації у фейсбуці:

"Велике горе для всього міста

Не стало Рижикової Тетяни Іванівни – головного лікаря міської дитячої лікарні №2

Тетяна Іванівна була одним із найкращих фахівців, справжнім професіоналом своєї справи, лікарем від Бога. Довгі роки пропрацювала на благо одеської медицини у найскладнішій її частині – педіатрії.

У дитячій лікарні, яку вона очолювала, завжди панували тепло, добро та затишок. За довгі роки роботи Тетяна Іванівна справою доводила, як сильно можна любити свою професію.

Висловлюю щирі співчуття всім рідним та близьким Тетяни Іванівни.

Вічна пам'ять!

Щиро дякую за все!"