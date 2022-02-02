До лікарень госпіталізували 4 314 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Тим часом позавчора, 31 січня, кількість госпіталізованих становила 2 069.

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На жаль, хвороба забрала життя ще 204 людей. Тим часом виписали у зв'язку з одужанням аж 9 894 пацієнти.

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом виявили у Львівській області – майже 3 тисячі. На другому місці місто Київ.

Добовий приріст інфікованих в регіонах:

м. Київ – 2 499;

Вінницька область – 1 252;

Волинська область – 1 016;

Дніпропетровська область – 1 732;

Донецька область – 1 558;

Житомирська область – 1 581;

Закарпатська область – 773;

Запорізька область – 963;

Івано-Франківська область – 1 330;

Київська область – 1 409;

Кіровоградська область – 310;

Луганська область – 869;

Львівська область – 2 953;

Миколаївська область – 816;

Одеська область – 2 725;

Полтавська область – 1171;

Рівненська область – 1 695;

Сумська область – 1 499;

Тернопільська область – 1 329;

Харківська область – 2121;

Херсонська область – 837;

Хмельницька область – 1 766;

Черкаська область – 940;

Чернівецька область – 988;

Чернігівська область – 882.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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