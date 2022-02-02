До лікарень госпіталізували 4 314 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Тим часом позавчора, 31 січня, кількість госпіталізованих становила 2 069.
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На жаль, хвороба забрала життя ще 204 людей. Тим часом виписали у зв'язку з одужанням аж 9 894 пацієнти.
Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом виявили у Львівській області – майже 3 тисячі. На другому місці місто Київ.
Добовий приріст інфікованих в регіонах:
- м. Київ – 2 499;
- Вінницька область – 1 252;
- Волинська область – 1 016;
- Дніпропетровська область – 1 732;
- Донецька область – 1 558;
- Житомирська область – 1 581;
- Закарпатська область – 773;
- Запорізька область – 963;
- Івано-Франківська область – 1 330;
- Київська область – 1 409;
- Кіровоградська область – 310;
- Луганська область – 869;
- Львівська область – 2 953;
- Миколаївська область – 816;
- Одеська область – 2 725;
- Полтавська область – 1171;
- Рівненська область – 1 695;
- Сумська область – 1 499;
- Тернопільська область – 1 329;
- Харківська область – 2121;
- Херсонська область – 837;
- Хмельницька область – 1 766;
- Черкаська область – 940;
- Чернівецька область – 988;
- Чернігівська область – 882.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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