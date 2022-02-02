В больницы госпитализировали 4314 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Между тем позавчера, 31 января, количество госпитализированных составило 2069.

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К сожалению, болезнь унесла жизни еще 204 человек. Тем временем выписали в связи с выздоровлением 9 894 пациента.

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом выявили во Львовской области – почти 3 тысячи. На втором месте – город Киев.

Суточный прирост инфицированных в регионах:

г. Киев – 2 499;

Винницкая область – 1 252;

Волынская область – 1016;

Днепропетровская область – 1 732;

Донецкая область – 1 558;

Житомирская область – 1581;

Закарпатская область – 773;

Запорожская область – 963;

Ивано-Франковская область – 1 330;

Киевская область – 1409;

Кировоградская область – 310;

Луганская область – 869;

Львовская область – 2 953;

Николаевская область – 816;

Одесская область – 2 725;

Полтавская область – 1171;

Ровненская область – 1 695;

Сумская область – 1499;

Тернопольская область – 1329;

Харьковская область – 2121;

Херсонская область – 837;

Хмельницкая область – 1766;

Черкасская область – 940;

Черновицкая область – 988;

Черниговская область – 882.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения

Вчера в Украине было проведено 185 297 тестирований на коронавирус. Из них 93 280 исследований методом ПЦР и 8012 исследований методом ИФА. Также было использовано 84 005 экспресс-тестов для определения антигена к SARS-CoV-2.

Общая статистика заболеваемости в стране

По состоянию на 2 января в Украине выявили 4 130 277 больных коронавирусом. 3 641 474 из них уже поправились. Впрочем, к сожалению, 100 599 пациентов не сумели одолеть болезнь.

Обратите внимание: с начала пандемии в Украине провели 18 206 854 ПЦР-теста для диагностики коронавируса SARS-CoV-2.

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