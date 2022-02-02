В больницы госпитализировали 4314 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Между тем позавчера, 31 января, количество госпитализированных составило 2069.
Актуально Как отличить коронавирус от простуды: совет Минздрава
К сожалению, болезнь унесла жизни еще 204 человек. Тем временем выписали в связи с выздоровлением 9 894 пациента.
Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом выявили во Львовской области – почти 3 тысячи. На втором месте – город Киев.
Суточный прирост инфицированных в регионах:
- г. Киев – 2 499;
- Винницкая область – 1 252;
- Волынская область – 1016;
- Днепропетровская область – 1 732;
- Донецкая область – 1 558;
- Житомирская область – 1581;
- Закарпатская область – 773;
- Запорожская область – 963;
- Ивано-Франковская область – 1 330;
- Киевская область – 1409;
- Кировоградская область – 310;
- Луганская область – 869;
- Львовская область – 2 953;
- Николаевская область – 816;
- Одесская область – 2 725;
- Полтавская область – 1171;
- Ровненская область – 1 695;
- Сумская область – 1499;
- Тернопольская область – 1329;
- Харьковская область – 2121;
- Херсонская область – 837;
- Хмельницкая область – 1766;
- Черкасская область – 940;
- Черновицкая область – 988;
- Черниговская область – 882.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирования населения
Вчера в Украине было проведено 185 297 тестирований на коронавирус. Из них 93 280 исследований методом ПЦР и 8012 исследований методом ИФА. Также было использовано 84 005 экспресс-тестов для определения антигена к SARS-CoV-2.
Общая статистика заболеваемости в стране
По состоянию на 2 января в Украине выявили 4 130 277 больных коронавирусом. 3 641 474 из них уже поправились. Впрочем, к сожалению, 100 599 пациентов не сумели одолеть болезнь.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал