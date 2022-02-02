В больницы госпитализировали 4314 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Между тем позавчера, 31 января, количество госпитализированных составило 2069.

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К сожалению, болезнь унесла жизни еще 204 человек. Тем временем выписали в связи с выздоровлением 9 894 пациента.

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом выявили во Львовской области – почти 3 тысячи. На втором месте – город Киев.

Суточный прирост инфицированных в регионах:

  • г. Киев – 2 499;
  • Винницкая область – 1 252;
  • Волынская область – 1016;
  • Днепропетровская область – 1 732;
  • Донецкая область – 1 558;
  • Житомирская область – 1581;
  • Закарпатская область – 773;
  • Запорожская область – 963;
  • Ивано-Франковская область – 1 330;
  • Киевская область – 1409;
  • Кировоградская область – 310;
  • Луганская область – 869;
  • Львовская область – 2 953;
  • Николаевская область – 816;
  • Одесская область – 2 725;
  • Полтавская область – 1171;
  • Ровненская область – 1 695;
  • Сумская область – 1499;
  • Тернопольская область – 1329;
  • Харьковская область – 2121;
  • Херсонская область – 837;
  • Хмельницкая область – 1766;
  • Черкасская область – 940;
  • Черновицкая область – 988;
  • Черниговская область – 882.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения

Вчера в Украине было проведено 185 297 тестирований на коронавирус. Из них 93 280 исследований методом ПЦР и 8012 исследований методом ИФА. Также было использовано 84 005 экспресс-тестов для определения антигена к SARS-CoV-2.

Общая статистика заболеваемости в стране

По состоянию на 2 января в Украине выявили 4 130 277 больных коронавирусом. 3 641 474 из них уже поправились. Впрочем, к сожалению, 100 599 пациентов не сумели одолеть болезнь.

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