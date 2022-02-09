На терроборону Одессы выделят 20 миллионов: Труханов хочет разместить штаб в тюрьме

В Одессе на развитие территориальной обороны будет выделено 20 миллионов гривен. Программа развития будет иметь два направления.

Утверждение программы состоялось в горсовете Одессы 9 февраля. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что ее штаб можно разместить в заброшенной колонии на Люстдорфской дороге. Мол, ее и так долго не могут продать.

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На что могут потратить эти средства

Принятая программа должна способствовать развитию подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований. Она рассчитана на 2022 – 2023 годы.

В мирное время деньги должны идти на формирование воинских частей и подразделений. А в особый период деньги смогут использовать для развертывания этих же объединений.

Прежде всего, речь идет об обеспечении добровольческих батальонов. Однако также в документе предусмотрено военно-патриотическое воспитание населения.

Почему именно в тюрьме

Обсуждая этот вопрос, Труханов отметил, что нужно выбрать помещение для штаба терробороны. Одним из хороших вариантов для этого он считает комплекс Южной исправительной колонии №51.

Вместо продажи такой территории в центре города под застройку можно было бы там разместить штаб терробороны. На мой взгляд, помещения там оптимально подходят по инфраструктуре,

– сказал мэр.

Также он отметил, что есть и другой вариант. А именно, бывшее Одесское высшее артиллерийское училище на 3 станции Большого Фонтана.

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Почему эта тюрьма заброшена Южная исправительная колония №51 перестала функционировать после мятежа узников и пожара. Это произошло еще в 2019 году. А через два года ее выставили на продажу. За более чем 70 зданий возле центра города хотели получить 223 миллиона гривен. Однако несколько аукционов с попытками продажи были безуспешными.

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