Труханов должен уплатить 30 миллионов: ВАКС не изменил сумму залога
Источник:УСІ
Апелляционная палата ВАКС 17 ноября рассматривала ходатайство мэра Одессы Геннадия Труханова. Он просил изменить меру пресечения, чтобы не платить залог 30 миллионов гривен. Однако необходимую сумму оставили неизменной.
Речь идет о громком деле относительно вероятного хищения земли в Одессе. По мнению следователей, мэр был участником схемы, которая нанесла ущерб бюджету в размере более 689 миллионов гривен.
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Назвал цирком
На заседании мэр был не единственным, кто хотел изменить размер залога. Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили увеличить сумму до 120 миллионов.
Зачем устраивать этот цирк вместо нормального расследования. Это была непосильная сумма. Где я возьму 120 или 30 миллионов,
– спросил Труханов на заседании.
Он добавил, что возможность заключения под стражу "просто бессмысленна". Мол, стоило просто попросить его прийти и все выяснять.
Кратко об этом деле
- 6 октября 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Труханову и еще 4 его предполагаемым сообщникам по делу о захвате земли в Одессе.
- 11 октября мэра Одессы уже выпустили под залог 30 миллионов гривен.
- Через 2 дня на свободу под залог в большинство других подозреваемых также получили возможность выйти под залог.
- Исключением был лишь бизнесмен Владимир Галантерник, находящийся за границей. Его НАБУ объявило в международный розыск.
- Сейчас в этом деле уже 16 фигурантов. Среди них есть бывшие чиновники и даже экс-прокурор области.