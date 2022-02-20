Тысячи людей с украинскими флагами: в Одессе прошел масштабный Марш единения
Источник:Национальный корпус
По улицам Одессы 20 февраля прошел масштабный Марш единения. Организаторы мероприятия отмечают, что Одесса была, есть и будет украинским городом.
На Марш единения вышли несколько тысяч одесситов. Все они прошли по городу под сине-желтыми флагами, выкрикивая патриотические лозунги.
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Как прошел марш
Начался марш довольно необычно. Те, кто собрался на Соборной площади решили потоптаться на флаге "Партии регионов".
Марш единения в Одессе: смотрите видео
Позже участники сформировали колонну и прошлись по городу.
Марш единения в Одессе: смотрите видео
Марш единения в Одессе: фото Нацкорпуса
В Одессе почтили Небесную Сотню
Кроме того, в Одессе также прошли мероприятия в память о погибших во время расстрелов на Майдане 18 – 20 февраля 2014 года. В траурных мероприятиях приняли участие представители местных властей и военнослужащие.
Чествование Героев Небесной Сотни в Одессе / Фото "Думкая"