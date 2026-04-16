Враг ночью атаковал объекты портовой инфраструктуры Большой Одессы, – АМПУ

Российские войска ночью 16 апреля атаковали объекты портовой инфраструктуры Большой Одессы. Зафиксированы многочисленные попадания целей оккупантов по производственным и административным объектам.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.

Какие последствия обстрела по портам Большой Одессы?

В Администрации морских портов Украины рассказали, что в результате атак возникли пожары, есть повреждения инфраструктуры портовых операторов.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают пожарно-спасательные подразделения и все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий,

– говорится в сообщении администрации.



Последствия ударов по портам Большой Одессы / Фото АМПУ

Там также отметили, что, несмотря на системные атаки, порты продолжают стабильную работу с учетом ограничений безопасности, обеспечивая непрерывность логистики.

