Продались за 30 долларов: в Одесской области двое украинцев согласились зарегистрировать Starlink для россиян
- СБУ задержала двух украинцев, которые согласились зарегистрировать Starlink для российских оккупантов за 30 долларов.
- Задержанным предъявлены обвинения в государственной измене, что грозит пожизненным заключением, и они содержатся под стражей.
Служба безопасности Украины 24 февраля задержала двух граждан Украины, которые согласились зарегистрировать на себя Starlink по просьбе российских оккупантов. Им грозит пожизненное заключение.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Какую схему придумали россияне для регистрации Starlink?
Во вторник, 24 февраля, сотрудники СБУ, в частности контрразведка и киберспециалисты, разоблачили двух украинцев в Одесской области, которые согласились зарегистрировать на себя Starlink для российских войск.
По данным СБУ, враг завербовал двух жителей Измаила – 36-летнего безработного мужчины и его 28-летнюю безработную сожительницу, когда те искали "легких заработков" в телеграмм-каналах.
Представители России платили по 30 долларов за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink, которыми впоследствии пользовалась вражеская армия.
Чтобы зарегистрировать как можно больше устройств, участники схемы искали других людей для помощи. В СБУ говорят, что фигуранты планировали отправлять в ЦПАУ местных наркозависимых, чтобы оформлять регистрацию еще и на них.
Сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали двух завербованных граждан. Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом. Также там обнаружили переписку с российским "куратором", инструкции по легализации оборудования и договоренности о получении денег.
На основании всех доказательств следователи сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной во время военного положения по предварительному сговору группы лиц.
Фигурантам грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
В СБУ в очередной раз подчеркнули, что содействие российским военным в регистрации заблокированных терминалов Starlink является уголовным преступлением.
Как отсутствие Starlink меняет планы врага на фронте?
Полковник Антс Кивиселг, командующий Разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии отметил, что блокировка связи Starlink и приложения Telegram в России значительно усложнили ведение войны. Обмен данными внутри вражеской армии затормозился.
Эти факторы привели к нарушениям в системе командования, обмену тактическими данными и взаимодействию между частями. Впрочем, Кивиселга добавил, что полного развала управления армией России сейчас нет, но ограничения все же сделали ее действия менее слаженными.
Ограничение связи Starlink повлияло на коммуникацию с командованием и координацию между подразделениями, также несколько сложнее сейчас врагу управлять огнем и контролировать боевые действия. Темпы обмена данными уменьшились.