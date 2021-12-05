Умер Марк Рудинштейн: российский продюсер родом из Одессы

В Москве умер 75-летний Марк Рудинштейн, известный как основатель кинофестиваля "Кинотавр". Продюсер родился и вырос в Одессе.

Предварительно известно, что кинокритика госпитализировали из-за сердечного приступа. О смерти 5 декабря рассказал представитель Рудинштейна.

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Скоропостижно умер продюсер Рудинштейн, который был родом из Одессы

Продюсер, основатель кинофестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн умер в 75 лет,

– говорится в сообщении.

Кроме того, 17 ноября сам Рудинштейн рассказывал журналистам, что его госпитализировали из-за сердечного приступа.

Сам продюсер большую часть жизни жил и работал в России. Там он основал кинофестивали "Кинотавр", "Кинотаврик". Также был организатором кинопремии "Золотой овен".

Коротко о Марке Рудинштейне

Источник: Википедия

Марк Рудинштейн родился в Одессе в 1946 году. Отец был директором магазина. У Марка было два старших брата.

В 15 лет будущий продюсер начал работу на судостроительном заводе в Николаеве.

Затем поступил в Ленинградский государственный университет на журналистику. После этого учился на актерско-режиссерском факультете Театрального училища имени Щукина.

Впоследствии начал работать организатором и директором концертов. После этого несколько лет был в тюрьме или под следствием якобы за "дачу взяток", "хищение социалистической собственности". Его осудили на 6 лет и через 11 месяцев оправдали.

Организовал первый в союзе рок-фестиваль. Был организатором различных фестивалей, а также театра.

Состоял в трех браках. От первого есть дочь Наталья.

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