Предварительно известно, что кинокритика госпитализировали из-за сердечного приступа. О смерти 5 декабря рассказал представитель Рудинштейна.
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Скоропостижно умер продюсер Рудинштейн, который был родом из Одессы
Продюсер, основатель кинофестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн умер в 75 лет,
– говорится в сообщении.
Кроме того, 17 ноября сам Рудинштейн рассказывал журналистам, что его госпитализировали из-за сердечного приступа.
Сам продюсер большую часть жизни жил и работал в России. Там он основал кинофестивали "Кинотавр", "Кинотаврик". Также был организатором кинопремии "Золотой овен".
Коротко о Марке Рудинштейне
Источник: Википедия
- Марк Рудинштейн родился в Одессе в 1946 году. Отец был директором магазина. У Марка было два старших брата.
- В 15 лет будущий продюсер начал работу на судостроительном заводе в Николаеве.
- Затем поступил в Ленинградский государственный университет на журналистику. После этого учился на актерско-режиссерском факультете Театрального училища имени Щукина.
- Впоследствии начал работать организатором и директором концертов. После этого несколько лет был в тюрьме или под следствием якобы за "дачу взяток", "хищение социалистической собственности". Его осудили на 6 лет и через 11 месяцев оправдали.
- Организовал первый в союзе рок-фестиваль. Был организатором различных фестивалей, а также театра.
- Состоял в трех браках. От первого есть дочь Наталья.
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