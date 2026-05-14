В Одессе прогремели взрывы: в направлении города враг пускал ракеты

В Одессе вечером 14 мая прогремели взрывы. До этого в городе звучала воздушная тревога.

Об этом пишет Суспильне.

Что известно о взрывах в Одессе 14 мая?

Тревогу в Одесском районе объявили в 17:41. В 17:59 Воздушные силы предупредили о скоростной цели курсом на Одесскую область.

Впоследствии военные призвали жителей Одессы и Черноморска пройти в укрытие, ведь цель двигалась в их сторону.

Взрывы в Одессе слышали в 18:02, о чем написали корреспонденты Суспильного.

В 18:07 стало известно о еще пуске ракеты врагом в сторону Одессы. Через 2 минуты в городе снова был слышен взрыв.

В конце концов в 18:15 для Одесской области дали отбой воздушной тревоги. О последствиях местные власти пока не сообщали.

Когда враг обстреливал Одессу и область раньше?

В ночь на 14 мая Одесская область подверглась массированной атаке беспилотников. В регионе пострадали объекты портовой инфраструктуры и жилая многоэтажка, из-за ранений были госпитализированы двое мужчин, 33-летний и 70-летний.

Под вражеской атакой Одесса была и 13 мая. Тогда в городе произошел пожар во дворе, повреждено несколько автомобилей, пострадали два человека.

В тот же день российские войска также атаковали Одесскую область, повредив складские и хозяйственные помещения. В результате атаки возникли локальные пожары, которые ликвидировали.