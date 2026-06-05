В Одессе прогремели взрывы: на регион летела скоростная цель

Россия утром 5 июня запустила на Украину не только ударные беспилотники, но и ракеты. Под ударом таких воздушных целей, к сожалению, оказалась Одесса.

Об этом сообщают корреспонденты 24 канала. Заметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Какие детали атаки известны?

Воздушную тревогу для всех районов региона объявили ориентировочно в 10:56. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Впоследствии уточнили о скоростной цели в направлении Маяков.

Уже около 11:01 корреспонденты Суспильного обнародовали первую информацию относительно того, что в пределах областного центра было громко. В свою очередь корреспонденты 24 Канала впоследствии также подтвердили сообщение о взрывах.

По состоянию на момент публикации ни исполняющий обязанности Одесского городского головы, ни областная военная администрация не обнародовали подробности российской атаки. Информации о потенциальных последствиях обстрела нет.

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Что атаковала Россия раньше?