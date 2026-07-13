В Одессе прогремели взрывы: в сторону города летели ракеты

Вечером 13 июля в Одессе раздались взрывы. До этого в городе была объявлена тревога из-за ракетной угрозы.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Что известно о взрывах в Одессе в понедельник?

Тревогу в Одесском районе объявили в 23:16. Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на южном направлении.

В 23:28 появились сообщения о ракетах, движущихся в направлении Одессы. Впоследствии военные уточнили, что вероятный курс – на Черноморское.

Взрывы в Одессе услышали в 23:30. Мониторинговые каналы сообщали, что по обеим вражеским целям, по предварительным данным, отработала противовоздушная оборона.

Уже в 23:36 тревогу по всей Одесской области отменили. О последствиях местные власти пока не сообщали.

Напомним, что россияне нанесли ракетный удар по Одессе и утром 13 июля. Глава Одесской МВА Сергей Лысак подтвердил удар по городу, а также сообщил о попаданиях в транспортную инфраструктуру города.

Позже он уточнил, что в городе повреждена территория автотранспортного предприятия. Там загорелись 6 автобусов. Еще 11 автобусов и 6 автомобилей получили повреждения

Также повреждены 4 частных дома и территория санатория, в частности здание учреждения. Также стало известно о 5 пострадавших, среди них – 5-летний ребенок.