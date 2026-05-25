В сети заявили о якобы атаке дронов на фрегат "Дружба" в Одессе: что говорят в ВМС

В Одессе 25 мая местные услышали взрыв. Медиа заявили, что морские дроны якобы атаковали порт и повредили фрегат "Дружба".

Что произошло на самом деле в порту Одессы рассказал спикер Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии 24 Каналу.

Детали взрыва в порту

"Думская" со ссылкой на собственные источники сообщила, что морские дроны днем 25 мая атаковали порт Одессы. В результате чего там якобы был поврежден фрегат "Дружба".

Как утверждают в медиа, дрон мог быть подводным. О масштабах повреждений не сообщалось.

Дмитрий Плетенчук отметил, что в одном из портов сдетонировало взрывоопасное устройство. Взрыв не привел к человеческим потерям или существенным последствиям, уточнил представитель ВМС ВСУ.

Интересно, что по данным 2021 года фрегат "Дружба" – единственный парусник Украины.

Недавние атаки на порты Одесской области

Ночью 19 мая русские беспилотники атаковали Измаильский район. В результате ударов были повреждены портовая инфраструктура и складское здание. Обошлось без пострадавших.

До этого под вражеским обстрелом оказалось гражданское судно под флагом Панамы. Возгорание самостоятельно ликвидировал экипаж без пострадавших.