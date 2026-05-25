Що сталось насправді, розповів речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі 24 Каналу.

Деталі вибуху в порту

"Думская" з посиланням на джерела повідомила, що морські дрони вдень 25 травня нібито атакували порт Одеси. Внаслідок цього там начебто було пошкоджено фрегат "Дружба".

Як стверджують у медіа, дрон міг бути підводним. Про масштаби пошкоджень не повідомлялось.

Натомість Дмитро Плетенчук зазначив, що в одному з портів здетонував вибухонебезпечний пристрій. Вибух не призвів до людських втрат чи суттєвих наслідків, уточнив речник ВМС ЗСУ.

Цікаво те, що за даними 2021 року фрегат "Дружба" – єдиний вітрильник України.

Нещодавні атаки на порти Одещини

Уночі 19 травня російські безпілотники атакували Ізмаїльський район. Внаслідок ударів було пошкоджено портову інфраструктуру та складську будівлю. Минулось без постраждалих.

До цього під ворожим обстрілом опинилось цивільне судно під прапором Панами. Займання самостійно ліквідував екіпаж без постраждалих.