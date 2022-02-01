Вели дела из СИЗО: в Одесской области разоблачили уголовных авторитетов

В Одессе полицейские разоблачили двух "смотрящих". Уголовные авторитеты управляли делами, пока находились в следственном изоляторе.

По информации правоохранителей, 23-летний и 24-летний мужчины имели связи в криминальном мире. Они заставляли экс-осужденных совершать преступления на свободе.

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Разоблачили криминальные авторитеты

Влиятельных злоумышленников неоднократно привлекали к ответственности. Пока они находились в СИЗО, заставляли других арестованных и граждан вне изолятора работать на них.

Уголовные авторитеты вели дела с СИЗО / Фото Нацполиции

Подчиненные приносили криминальным авторитетам деньги. Часть от суммы уходила на пополнение так называемого "общака".

От преступной деятельности они получали деньги / Фото Нацполиции

По фактам установления преступного воздействия и грабежей "смотрящим" в СИЗО сообщили о подозрениях. Им грозит до 10 лет за решеткой, следственные действия продолжаются.

В Одесской области разоблачили криминальных авторитетов: смотрите видео

В Днепре отпустили криминального авторитета

С 2020 года в Украине наложили санкции на "воров в законе". Под раздачу попал и криминальный авторитет Сергей Олейник из Днепра, известный как "Умка". Он был задержан при попытке побега из Украины в мае 2021 года возле аэропорта.



"Вор в законе" Сергей Олейник / Фото Detective-info

Его два месяца содержали в СИЗО, а на все имущество наложили арест. "Умку" также подозревают в контроле преступной деятельности в 10 областях Украины. Однако уже в июле 2021 скандальный Печерский суд Киева выпустил его под ночной домашний арест.

Решение принял судья Сергей Волк. Он известен тем, что посадил за решетку Юрия Луценко во времена Януковича и постановил выплатить 7 миллионов гривен Андрею Портнову. Тот же Сергей Вовк разрешил братьям Суркисам изъять 350 миллионов долларов из государственного "Приватбанка".

Интересно – как криминального авторитета "Умку" выпустили: смотрите видео